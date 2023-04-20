‘Ergenekon’ tartışması: Yeneroğlu’na beşli kıskaç

CHP listesinden milletvekili adayı DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Balyoz ve Ergenekon davaları hakkındaki sözleri kesilip Twitter’dan paylaşılınca hedef tahtasına oturtuldu.

Mustafa Yeneroğlu’nu hedef alan isimler. (AA-Twitter)

Gazeteci Nevşin Mengü’nün YouTube kanalına konuk olan Mustafa Yeneroğlu, şunları söyledi: “Ergenekon ve Balyoz’un bir bütün olarak içi boş, alakasız darbe girişimi olmadığını ve tiyatral, iktidarın organize ettiği bir yaklaşım biçimi olduğunu benim kabul etmem mümkün değil. O dönemde yaşamadık değil… O dönemlerde devamlı siyasete müdahale eden generalleri unuttuk mu? Bizzat pozisyon alan arkadaşları unuttuk mu? Anayasa Mahkemesi Hazine yardımlarıyla ilgili AK Parti’nin aleyhine karar verdi. Gün gelir, o kararın nasıl çıktığını konuşuruz. Bugünle mukayese edilecek bir tablo yok tabii ki…”

Çelebi hariç hepsine yanıt

Yeneroğlu’nun bu sözlerinin ardından İYİ Partili Turhan Çömez, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, gazeteci Yılmaz Özdil’den art arda çıkışlar geldi. Yeneroğlu, tüm tepkilere yanıt verirken Çelebi’yi dikkate almadı.

İYİ Partili Çömez

Yeneroğlu’nun sözlerine karşılık veren Çömez, CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilen eski adalet bakanı Sadullah Ergin’e işaret ederek şunları yazdı: “Ergenekon ve Balyoz davaları, FETÖ’yle AKP’nin kol kola olduğu dönemde, emperyal güçlerle birlikte kurguladıkları kumpaslardır. Dönemin adalet bakanı başta olmak üzere, bu zulmün sorumluları hesap verecektir.”

Yeneroğlu’ysa burada konuşmasının bir bölümünün kesilerek verildiğini belirtip Çömez’e şöyle yanıt verdi: “Hukuka ideolojik gözlüklerle bakınca haklıyla haksızı ayırmak mümkün olmaz. Hukuk hiç bir siyasi partinin olmadığı gibi sizin de siyasi aparatınız değil, olmayacak da. Belli ki Twitter’da dolaşıma sokulan bir kesit üzerine değerlendiriyorsunuz. Tamamını izlemenizi öneririm.”

Yeneroğlu uyarsa da Çömez eleştirilerini sürdürdü: “Ömür boyu ağır hapis, ek olarak 15 yıl ağır hapisle yargılandım. 12 yıl sürgünde yaşadım. Hiç bir suçum yoktu. Türk hukuk tarihinin utanç davasıdır bu. Ve bir kumpastır. Size dava dosyasını göndereceğim. Ne kadar haksız bir değerlendirme yaptığınızı göreceksiniz.”

Ömür boyu ağır hapis,

Ek olarak 15 yıl ağır hapisle yargılandım.

12 yıl sürgünde yaşadım.

Hiç bir suçum yoktu.

Türk hukuk tarihinin utanç davasıdır bu.

Ve bir kumpastır.

Size dava dosyasını göndereceğim.

Ne kadar haksız bir değerlendirme yaptığınızı göreceksiniz. https://t.co/ie3KZboy3X — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) April 19, 2023

Ümit Özdağ

Yeneroğlu’nu hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, şunları yazdı: “CHP İstanbul 3’üncü bölge adayı Mustafa Yeneroğlu, Türk ordusuna FETÖ’yle kurduğunuz kumpası, Ali Tatar’ı, Türkan Saylan’ı, Kaşif Kozinoğlu’nu nasıl öldürdüğünüzü unutmadık. Nasıl utanmazlar olduğunuzu da unutmadık. Gerçekten Atatürkçü olan seçmen de unutmayacak.”

‘Kafatasçı arkadaş’

Özdağ’ın kafatasçı olduğunu savunan Yeneroğlu, ona karşılık şunları kaydetti:

*Aslında Tayyip Erdoğan kendilerine çok benzemişti. Yeterli görmemeleri de numara. Belki zorbalığı daha fazla artırmasını istiyorlar. Ancak açık olan şu ki gerçek demokratik muhalefeti zayıflatmak için çırpınıp duruyorlar.

*Bu kafatasçı arkadaş da malum zaten. Burda adını zikrettiği kişilerin mağduriyetlerine aykırı bir sözüm hiçbir zaman olmadı. Onları çarpıtmalarına meze yapmalarına bakmayın, dertleri başka…

*Örneğin Türkan Saylan’ın demokrasi karşıtı zihin dünyasını hiçbir zaman tasvip etmedim. Ancak kanser hastası yaşlı bir insanın şovla hukuksuz biçimde gözaltına alınmasını da zulüm olarak değerlendirdim.

*Ayrıca o dönemde zaten Türkiye’de yaşamıyordum. Benim kişilerle derdim yok. Hatta demokrasi karşıtı ideolojileri sebebiyle kişilerin mağdur edilmesine de karşıyım.

*Demokrasi ve adalet karşıtlarıyla mücadelemi demokratik kültür içinde sürdürürüm. Dün 28 Şubat zihniyetiyle nasıl mücadele ettiysem bugün de mevcut iktidarın zorbalığıyla mücadelemi sürdürüyorum.

Muharrem İnce

Yeneroğlu’nu hedef alanlar kervanına İnce de katıldı. İnce Twitter’dan şunu yazdi: “CHP İstanbul milletvekili adayı Mustafa Yeneroğlu, Ergenekon-Balyoz kumpaslarının gerçek olduğunu söylemiş ve bu davaları yeniden açacaklarının mesajını vermiş. Bu ıslak rüyaları aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Türkiye Cumhuriyeti’ne kurulan kumpaslara Kuvâ-yi Millîye ruhuyla direndik, yine direniriz!”

Yeneroğlu, İnce’nin sözlerini çarpıttığını belirterek ilgili bölümü paylaştı.

Yeneroğlu, İnce’ye şöyle yanıt verdi:

*Siyasetini yalan ve iftira üzerine bina etmiş Muharrem İnce’den çarpıtmadan farklı bir şey beklemek elbette hata olurdu. Biz otoriter zihniyete karşıyız, bu muhalefet karikatürü gibi sadece rengine değil. Otoriterliğin kendisine itiraz ediyor, özgürlükçü demokrasiyi savunuyoruz.

*Konuşmamda adalete, masumiyet karinesi ile suç ve cezaların şahsiliği ilkesine yaptığım vurguyu da elbette anlamasını beklemiyorum. Şahsi çıkarları ve politik hırsları için ülkenin geleceğini hiçe sayan biri ne demokrasi anlayışımızı ne de hukuk devleti vizyonumuzu anlayabilir.

*Muharrem İnce ve iktidardan farkı olmayan otoriter zihniyete sahip kişilerin söylediklerimi nasıl çarpıttığını merak eden arkadaşlara yayının ilgili kısmını bütün olarak izlemelerini öneririm. 42’nci dakika itibarıyla:

Muharrem İnce ve iktidardan farkı olmayan otoriter zihniyete sahip kişilerin söylediklerimi nasıl çarpıttığını merak eden arkadaşlara yayının ilgili kısmını bütün olarak izlemelerini öneririm.



42. dakika itibarıyla: https://t.co/3CBgLfFjsb — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) April 19, 2023

Yılmaz Özdil

Gazeteci Özdil de Yeneroğlu’nu hedef alanlar arasında. “Bu arkadaş aday listesinde 10’uncu sıradaydı, aman mutlaka seçilsin diye son dakikada 6’ncı sıraya alındı” diye yazan Özdil’e Yeneroğlu, şöyle yanıt verdi: “Bu arkadaşın muhalefeti demokrasi ve adalet için değil. Otoriter devlet anlayışıyla hiç bir sorunu yok. Tüm sermayesi eski ideolojik ezberleri ve tek acısı mevcut otoriter devlet anlayışının istediği renkte olmaması. Bizse otoriter devlet anlayışının kendisine karşıyız.”

Bu arkadaşın muhalefeti demokrasi ve adalet için değil. Otoriter devlet anlayışı ile hiç bir sorunu yok.



Tüm sermayesi eski ideolojik ezberleri ve tek acısı mevcut otoriter devlet anlayışının istediği renkte olmaması.



Biz ise otoriter devlet anlayışının kendisine karşıyız. https://t.co/evWRrJH82u — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) April 19, 2023

Mehmet Ali Çelebi

Ergenekon davasından hapis yatan, daha sonra da CHP’den milletvekili seçilip AKP’ye geçen Çelebi de Yeneroğlu’nu hedef alanlar arasındaki yerini aldı.

Çelebi, Yeneroğlu’nun açıklaması hakkında şunları yazdı: “Kumpas davaları tekrar açacağız diyen FETÖ’nün sümüklü mendili Babacan’ın genel başkan yardımcısı Mustafa Yeneroğlu: ‘Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını benim kabul etmem mümkün değil.’ Yeneroğlu seçilsin diye 10’uncu sıradan son anda 6’ncı sıraya alındı İstanbul’dan, Sadullah Ergin Ankara’dan, FETÖ aparatı Taraf gazetesi yazarı, Atatürk düşmanı Yüksel Taşkın liste başı İzmir’den vekil olacak… Vah ki ne vah!”

Yeneroğlu, bu açıklamaya karşılık vermedi.