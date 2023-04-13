Sadullah Ergin: Gezi’de AK Parti’nin uygulamalarını doğru bulmadım

CHP listesinden aday gösterilince tartışmaların odağı haline gelen DEVA Partili Sadullah Ergin, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

Sadullah Ergin. (Habertürk)

Ergin, CHP listesinden Ankara’da milletvekili adayı gösterildi. Ergin’e, AKP’deyken Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde adalet bakanı görevini yürüttüğü için tepkiler var.

Ergin’e yönelik eleştirilerin çoğunun ‘eksik bilgi ve aşılması gereken önyargılardan’ kaynaklandığını savunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum” dedi.

Babacan’dan sonra tartışmaların odağındaki Ergin de konuştu. Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Ergin’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Bizim AK Parti’den duygusal olarak kopuşumuzu hızlandıran olaylar Gezi olaylarıdır. Biz sürecin doğru yönetilmediğini, farklı bir yönetimle sürdürülebilir kılınacağını ifade ettik. Gezi olaylarında parti politikalarıyla ters düştük. Gezi hadiselerinde AK Parti’nin uygulamalarının doğru olmadığını genel başkanla paylaşan 3-5 kişiden biriydim.

*1 Mayıs 2009 tarihinde adalet bakanı oldum. Ergenekon soruşturmaları iki sene önce başladı. Bu soruşturmalar 12 dalga geçiyor. Benden önceki bakan döneminde yüzlerce kişi tutuklanıyor, yargılamalar başlıyor. Ondan sonra ben adalet bakanı oluyorum. değildim.

Gülen ve Öz’le görüşme

*Zekeriya Öz’le bir kez görüştüm. Fethullah Gülen’le goğrudan bir görüşmem yok. Siyasetçilerin geniş görüşme yelpazesi vardır. Geçmişte bir görüşmemiş olmuş olabilir, çok eski. Yurt dışında Amerika’da iken Türk Festivali vardı. Hatay’ın esnaf dernekleri gitmişlerdi. Türkiye’nin yerellerini tanıtan ürün satışları, folklorik şeyler yaptırıyordu. Bölgenin siyasetçileri, sivil toplum örgütleri Hatay’ı tanıyorduk. O esnada temas oldu. Bulunduğu yerde Pensilvanya’da oldu. 2004-2005 olabilir. Sadece bir ziyaret oldu. Kalabalık bir heyetimiz vardı. Turistik ziyaret gibi gelinip geçildi. Benim çizgim belli. Milli Görüş’ten gelmiş bir insanım. Görüştüğümüz insanlar değil, yaptığımız işlere bakmak lazım.

*Tepkileri saygıyla karşılarım. İktidar partisi ve Memleket Partisi’nin trollerini biliyorum. Bu birlikteliği etkilemeye çalışan çevreler olduğunu görüyorum. Sayın Muharrem İnce, yaptığı konuşmalarda benimle ilgili Ali Dibo İttifakı’nı kulandılar diye kavram kullandı. O hadise 2006 senesinde Meclis’e gelen konu.