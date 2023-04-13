Babacan, Sadullah Ergin tepkilerini ‘önyargı’ya bağladı: Birleşerek kazanacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sadullah Ergin CHP listesinden aday gösterilince başlayan tartışmalara yanıt verdi: “Hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum.”

Ali Babacan. (AA)

DEVA Partili Ergin, CHP listesinden Ankara’da milletvekili adayı gösterildi. Ergin’e, AKP’deyken Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde adalet bakanı görevini yürüttüğü için tepkiler var.

Bu nedenle başlayan tartışmalara Babacan da dahil oldu. Ergin’e yönelik eleştirilerin çoğunun ‘eksik bilgi ve aşılması gereken önyargılardan’ kaynaklandığını savunan Babacan, Twitter hesabından şunları kaydetti:

‘Önemli düzenlemeler’

*2009-2013 arası demokratikleşme, reform ve AB uyum düzenlemelerinin çoğunu Sadullah Bey’in çabalarıyla yasalaştırdık. Kendisi, Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş hızda bireysel ve kolektif haklara yönelik işlere imza attı.

*Tutuklu oranının düşürülmesi, adil yargılanma hakkı, kolluğun demokratikleşmesi, AYM’ye bireysel başvuru, AİHM kararlarının Türkçe olarak yayınlanması, anadili hakkı gibi, yüzlerce değişiklikte katkısı var. Pek çoğu hâlâ topluma nefes imkânı sağlayan önemli düzenlemeler.

‘Hatalı ezberleri bırakın’

*Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır. Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Hedefimiz de tam demokratik Türkiye’dir. Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum.