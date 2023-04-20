Boğaziçi hayvan barınağı koordinatörüne üniversiteye girişi yasağı

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MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi hayvan barınağının (BUPaws) gönüllü koordinatörünün üniversiteye girişi yasaklandı.

Fotoğraf: BUPaws

Boğaziçi Üniversitesi, okul sınırları içerisinde yer alan ve gönüllüler tarafından idare edilen 22 yıllık hayvan barınağını bir senedir başka yere taşımak istiyordu. Gönüllülerle okul yönetimi bir senedir iletişim halinde ve çözüm arayışındaydı.

Gönüllüler 22 yıllık barınağın apar topar tahliye edilmemesi, yeni yerde aynı koşulların sağlanması ve yeni yerden de çıkarılmayacaklarına ilişkin güvence verilmesini talep ediyordu. Ancak 15 Mart’ta yönetim diyalogu bir anda keserek buldozerle barınağa girdi. Tepkiler üzerine tahliyeye ara verildi.

26 Mart sabah saatlerinde ise yönetim, okulda kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek tekrar barınağa girdi. Okula polis çağrıldı, gönüllülere şiddet uygulandı, iki gönüllü gözaltına alındı ve barınak yerle bir edildi.

Okul yönetimi şimdi de barınağı okul dışına çıkarmanın yollarını arıyor. Yönetim, ‘doğal hayatı koruma komisyonuna’ barınağı yıkan isimleri atarken barınağı da yeri yerinden atmayı deniyor.

Barınak koordinatörünün okula girişi yasaklandı

Barınağın gönüllü koordinatörü Defne Arsoy, 26 Mart’tan yani barınağın yıkılmasının beri okula alınmıyordu.

Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Arsoy’un mezun kartı iptal edilerek okula girişi ‘resmen’ yasaklandı.

Dün Arsoy’a, okul tarafından kartının iptal edildiğine yönelik e-posta atılırken iptalle ilgili gerekçe paylaşılmadı.

Bunun haricinde barınak gönüllülerinin yeni barınağa girişlerinde de zorluk çıkartılıyor.

Gönüllüler, süreç içerisinde de okul yöneticileri tarafından ‘terör örgütü etkisi altında kalmakla’ itham edilmişti.