Erkan Baş, taksiciyi tehdit eden ‘çakarlı’ AKP’liyi paylaştı: Bu düzen yıkılacak

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, plakasında ‘AKP’ yazan çakarlı Range Rover sürücüsünün bir taksiciyle kavgasına dair videoyu alıntılayarak “Bu düzen yıkılacak!” dedi.

Görsel: Twitter

Sosyal medyada dolaşıma giren tarihi belirsiz bir videoda, İstanbul Fatih’te bir taksiciyle ’34 AKP 13′ plakalı ve çakarlı olduğu iddia edilen bir Range Rover sürücüsü tartışıyor.

Videoda taksici, sürücüyü ‘çakar takarak yol kesmek’le suçlarken sürücünün de sürekli birilerini aradığı görülüyor.

Baş, Twitter’dan videoyu alıntılayarak şunları yazdı: “İşte bitirmek için mücadele ettiğimiz ‘sülale devri’nin küçük bir örneği… Plakası AKP olunca arabasına ‘çakar‘ takınca kendisini hepimizin efendisi görenlerin zihniyeti. Bu düzen yıkılacak!”