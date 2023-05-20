Akşam Postası / 20 Mayıs 2023

Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu ‘toplumu düşmanlaştırmak’la suçladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için “Nefret söylemi kokan açıklamalarıyla toplumumuzu düşmanlaştırıyor” dedi.

Yurt dışında ilk günde 240 bini aşkın kişi oy kullandı

Yurt dışında kullanılan oy sayısı ilk günden 240 bini geçti.

Bilge Yılmaz’dan ikinci tur öncesi seçmene KKM uyarısı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, kur korumalı mevduatın (KKM) servet transferi olduğunu söyledi.

CHP’li Karabat: Batı, Erdoğan’ı tekrar seçtirmek istiyor

CHP milletvekili Özgür Karabat, Batı’nın sanılanın aksine millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini savundu.

Akşener: Kılıçdaroğlu’na Oğan için tam yetki verdik

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk defa konuştu. Akşener, ikinci tur için nasıl çalışacaklarını açıkladı. Sinan Oğan ve Muharrem İnce konusunda Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdiklerini söyledi.

Babacan, anayasa değişikliğinde ‘cumhur’la çalışmaya hazır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhur ittifakının anayasa değişikliği konusunda beraber çalışma teklif etmesi durumunda çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Samsung karar değiştirdi, yola Google’la devam edecek

Mobil cihazlarında arama motoru olarak Google yerine Microsoft’un geliştirdiği Bing’i kullanmayı değerlendiren Samsung geri adım attı.

Halka arzlarda ‘tavan tavan’ formülü artık işlemiyor

Borsa İstanbul’da halka arz edilen şirket hisselerinin beş ila 10 defa tavan yapması formülü artık işlemiyor. Son dört halka arz şirketi ya tek tavan yapabildi ya da işleme başladığı gün bile tavan seviyesine ulaşamadı.

Meteoroloji’den yedi bölgede sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 il için ‘sarı kod’lu, beş il için turuncu kodlu uyarı yaptı. Bu illerin büyük kısmında rüzgar, bir kısmında gök gürültülü sağanak yağış veya toz taşımını bekleniyor.