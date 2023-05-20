Bilge Yılmaz’dan ikinci tur öncesi seçmene KKM uyarısı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, kur korumalı mevduatın (KKM) servet transferi olduğunu söyledi.

Fotoğraf: İYİ Parti

KKM, TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı.

KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor.

Bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM’ye bir ayda dört yeni düzenleme getirmişti. Faiz sınırı da kaldırılmıştı.

Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünü 181,5 milyar olarak hesaplamıştı.

KKM hesaplarında toplanan paranın tutarı, geçen hafta itibariyle 2,346 trilyonu buldu.

İYİ Partili Yılmaz, KKM’nin bir canavara dönüştüğünü Türkiye’yi ‘yutmasına’ az kaldığını dile getirdi. Yılmaz ayrıca KKM’nin bir servet transferi olduğunu söyledi.

Yılmaz, Twitter hesabından şunları dedi: “KKM bir canavara dönüştü ve Türkiye ekonomisini yutmasına çok az kaldı! Erdoğan iktidarının kendi eliyle yarattığı bu canavarın tek hedefi sahibinin, Erdoğan’ın, siyasi ömrünü uzatmak. Bugün devlet KKM adı altında dolara yüzde 36 faiz ödüyor. Akıllara zarar bu faiz hepimizin cebinden çıkıp dar bir grubun cebine giriyor. Bu düpedüz servet transferidir! Erdoğan’a oy vermek hem bunu onaylamak hem ekonominin batmasına izin vermektir.”