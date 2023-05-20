Akşener: Kılıçdaroğlu’na Oğan için tam yetki verdik

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk defa konuştu. Akşener, ikinci tur için nasıl çalışacaklarını açıkladı. Sinan Oğan ve Muharrem İnce konusunda Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdiklerini söyledi.

Akşener, şunları söyledi:

*14 Mayıs’a kadar ben ve arkadaşlarım 45 miting yaptık. 54 noktada çalışma yaptım. Bütün il ve ilçelerde teşkilatlarımız, milletvekili adaylarımız çalıştılar. Bir oy Kemal’e bir oy Meral’e dediğimiz bir kampanya yürüttük.

*14 Mayıs’tan sonra ne yaptık? Seçim sonrası sandık güvenliği başta olmak üzere görüşmeler gerçekleştirdik. Bir kampanya ekibi kuruldu, sandığın korunması gibi konular var. Her partinin genel başkan yardımcısı ekipte. Genel başkan yardımcımız ve Buğra Kavuncu kampanyanın ortak dilinin oluşturacağı yapıda yer aldı. Ben ayrıca kanaat önderi dediğimiz pek çok insanla görüşmeler gerçekleştirdim. 81 ildeki tüm teşkilatlarımız eki ve yeni vekillerimiz çarşambadan itibaren saha çalışmalarına başladılar.

‘Mikro bazda çalışacağım’

*Kılıçdaroğlu’nun 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için hepimiz en şiddetli şekilde, elimize gelenin sonuna kadar çalışacağım. Ben de bu süreç içerisinde Erdoğan’dan yana oy kullanmayanlarla görüşmeler gerçekleştireceğim.

*İstanbul’da yoğun saha çalışması olacak. Ben de İstanbul’a geleceğim yarın. Önce görünür bir şekilde ardından hemşeri dernekleri, ardından ev toplantıları, kapı zili çalmak olmak üzere mikro bazda çalışma yapacağım.

‘Buna mani olmalıyız’

*Meclis’in cumhur ittifakı tarafından alınması, millet ittifakının mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan seçim oldu. Erdoğan’ın kazanması halinde hem meclis hem ucube sistemin seçtirdiği cumhurbaşkanlığın iktidarda olması bir daha Türkiyede tartışılamaz hale gelir. Dolayısıyla buna mani olmalıyız. Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi lazım ki denge denetleme mekanizması kurulsun

*Kılıçdaroğlu’na oy vermeyip Erdoğan’a da oy vermeyen, geçersiz oy atan seçmene sesleniyorum. Sizlere sadece kendiniz değil, özellikle İYİ Partililer dostlarınız, akrabalarınız büyük bir çabayla sandığa götürüp Kılıçdaroğlu’na oy verdireceksiniz.

Kılıçdaroğlu’na tam yetki

*Kendisine (Kılıçdaroğlu’na) Oğan veya başka bir arkadaşımız dahil olmak üzere, buna İnce de dahil, her türlü yetkiyi, görüşme yetkisini, varsa talepleri o taleplerini yerine getirme yetkisini, en başta ben olmak üzere diğer siyasi parti genel başkanlarıyla beraber yetki olarak verdik. Bunun için Kılıçdaroğlu görüşmeleri yürütüyor. Ben herhangi bir görüşme yapmadım.

Babacan sorusu

*(Babacan’ın anayasaya değişikliğiyle ilgili cumhur ittifakıyla çalışabiliriz demesinin sorulması üzerine) Ne söylediğin değil, ne zaman söylediğin önemli.

*Miting olmayacak. Tek tek ikna edeceğiz.

*Bu, referanduma dönmesi gereken bir seçim.