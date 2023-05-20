Babacan, anayasa değişikliğinde ‘cumhur’la çalışmaya hazır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhur ittifakının anayasa değişikliği konusunda beraber çalışma teklif etmesi durumunda çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Fotoğraf: Youtube/TV5

14 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken cumhur ittifakı Meclis’te çoğunluğu sağladı. Buna rağmen cumhur ittifakı anayasayı değiştirmek için tek başına yeterli koltuğa sahip değil.

TV5 yayınında dün konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mevcut tabloda cumhur ve millet ittifaklarının tek başına anayasayı değiştiremeyeceğini ve değişiklik için uzlaşması gerektiğini söyledi. Babacan, cumhur ittifakının teklif etmesi durumunda yeni anayasaya için beraber çalışabileceklerini dile getirdi.

‘Yüzde 55 sistem değişikliği istedi’

Babacan, şunları dedi:

*Sistemle ilgili, anayasa değişikliğiyle ilgili vatandaşlarımızın en yüzde 55’inin sistem değişikliği istediğini görüyoruz. Her türlü araştırmada parlamenter sisteme destek veren vatandaşlarımız daha fazla.

*Mevcut meclis aritmetiği anayasanın ancak millet ittifakı ve cumhur ittifakı beraber çalışırsa değişebileceğini söylüyor. Cumhur ittifakıyla millet ittifakının beraberce uzlaşmadığı bir konuda anayasa değişikliği mümkün görünmüyor.

*Bizim (millet ittifakı olarak yazdığımız) bu anayasa değişikliği metnimiz çok önemli bir referans metnidir. Burada önerdiğimiz değişikliklerle alakalı dikkat ederseniz iktidar tarafından da çok ciddi bir eleştiri gelmedi.

*Dolayısıyla biz şu noktadayız: Eğer cumhur ittifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı gelin beraber çalışalım derse çalışmaya hazırız. Biz onlara da gelin beraber çalışalım deriz. Yani gelin burada bir referans metin var, 84 madde var altı parti (millet ittifakı partileri) uzlaşmışız. Örneğin bu maddelerin içerisinde 50 tanesinde uzlaşamayız, gelin hadi değiştirelim yapalım diyebiliriz yani bu mümkün çünkü demokrasi aynı zamanda uzlaşı arayışıdır.

‘Yeni anayasa gerçekçi değil’

*Yeni anayasayla ilgili gerçekçi olalım zor, bu olmaz, mevcut üzerinde değişiklikler olur. Yeni anayasa dediğiniz farklı, bir demokrasi iklimi, kutuplaştırma üzerinden siyaseti bırakmak gerekiyor. Yeni anayasa gerçekçi değil şu an ama bizim teklifimiz var.