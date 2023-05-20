Meteoroloji’den yedi bölgede sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 il için ‘sarı kod’lu, beş il için turuncu kodlu uyarı yaptı. Bu illerin büyük kısmında rüzgar, bir kısmında gök gürültülü sağanak yağış veya toz taşımını bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Şırnak, Diyarbakır, Muş ve Batman’da toz taşınımı bekleniyor.

Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta’nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.