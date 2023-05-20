Yurt dışında ilk günde 240 bini aşkın kişi oy kullandı

Yurt dışında kullanılan oy sayısı ilk günden 240 bini geçti.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başladı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 16:00 itibariyle yurt dışındaki seçmenlerden 229 bin 916’sı yurt dışı temsilciliklerde, 11 bin 958’i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 241 bin 874’ü oy kullandı.

Yurt dışında rekor katılımın sağlandığı ilk turda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 57,5, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 39,6 oranında oy almıştı.

Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs’a, gümrüklerdeyse 28 Mayıs’ta saat 17:00’ye kadar oy kullanılabilecek.