Sinan Oğan kararını pazartesi açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı yarışında ilk turda elenen ata ittifakının adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini pazartesi açıklayacağı öğrenildi.

Sinan Oğan. (AA)

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğan yüzde 49,52, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Oğan 5,17 oranında oy almıştı. İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

İki ittifakla da görüşeceğini söyleyen Oğan, bir süredir ikinci turda ‘bedavadan’ destek vermeyeceğini ve bazı talepleri olacağını dile getiriyor. Bu talepler arasında sığınmacıların gönderilmesi, ‘terörle bağlantılı’ partilerin hükümette yer almamasının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da görüşen Oğan’ın kimi destekleyeceğine ilişkin spekülasyonlar sürüyor.

Gazeteci Fatih Altaylı Oğan’la görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti: “Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. ‘İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız’ dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor.”

Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. “İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız” dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) May 20, 2023

Bu arada kararını geç açıkladığı için Oğan’a tepkiler var. Oğan kararını henüz açıklamasa da yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün başlamıştı.