Samsung karar değiştirdi, yola Google’la devam edecek

Mobil cihazlarında arama motoru olarak Google yerine Microsoft’un geliştirdiği Bing’i kullanmayı değerlendiren Samsung geri adım attı.

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New York Times (NYT) geçen ay, Samsung’un elektronik cihazlarında arama motoru olarak Google yerine Microsoft’un geliştirdiği Bing’i kullanabileceğini ve buna yönelik görüşmelerin sürdüğünü aktarmıştı. Aktarılana göre o dönem Samsung henüz kararını net olarak vermemişti.

Bu adımın neden atıldığıyla ilgili kesin bilgi olmasa da Microsoft’un son dönemdeki yapay zekaya yönelik yatırımları buna gerekçe gösterilmişti.

Microsoft, Bing’e yapay zeka sohbet yazılımı ChatGPT desteği sunarken Google buna güçlü yanıt veremedi. ChatGPT desteği de Bing’e yönelik ilgiyi artırıyor.

The Verge’ün Wall Street Journal’dan aktardığına göreyse Samsung, düzenini ‘şimdilik’ değiştirmeme kararı aldı.

Habere göre Samsung, söz konusu değişikliğin Google’la ilişkisini ve müşterilerin hareketini nasıl etkileyebileceği konusundaki endişeler nedeniyle geri adım attı.

Buna rağmen Samsung, Bing’e kapıyı tamamen kapatmadı ve ilerleyen dönemlerde Google’ın yerine Bing’i kullanabilir.