Halka arzlarda ‘tavan tavan’ formülü artık işlemiyor

Borsa İstanbul’da halka arz edilen şirket hisselerinin beş ila 10 defa tavan yapması formülü artık işlemiyor. Son dört halka arz şirketi ya tek tavan yapabildi ya da işleme başladığı gün bile tavan seviyesine ulaşamadı.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. İlk dört aydaki kayıp yüzde 20’yi buldu. Seçimin ikinci tura kalacağının belli olmasının ardından da haftaya yüzde 6’nın üstünde düşüşle başlanmış, devre kesici sistemi çalıştırılmıştı. Borsada son dönemde gün içinde bile 7-8 puan oynaklık görülebiliyor.

Ama halka arzlara ilgi azalmıyor. Hatta yatırımcı rekorları kırılıyor. Seçim öncesi son işlem gününde iki şirket daha halka arz için başvurmuştu.

Uzmanlar borsada ‘halka arz yatırımcısı’ bir grup bulunduğunu belirtiyor. Düşük portföyle giren veya önceki portföylerini satarak yeni halka arza katılan bu grup halka arz hissesi birkaç tavan yaptıktan sonra çıkıyor. Bu yıl ve önceki yıl halka arz edilen şirket hisselerinde beş ila 10 tavan görülüyordu.

Formül artık işlemiyor

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre uzmanlar son dönemdeki halka arzlarda ‘tavan tavan’ formülünün çok işlemediğini ifade etti.

Yılın başında halka arz edilen Tapdi Oksijen kesintisiz dört tavan yapmıştı, Söke Un hisseleri işleme başlamasıyla birlikte 12 gün tavan tavan seyrini sürdürdü. Astor Enerji dokuz, Maçkolik sekiz, Bülbüloğlu Vinç dört, Göknur Gıda dokuz, Akfen Yenilenebilir Enerji dokuz, Eksun Gıda yedi, Koza Polyester beş, CVK Madencilik beş, Europower Enerji yedi, Grainturk Tarım üst üste altı tavan yaptı.

Ama son haftalarda halka arz edilen BigChefs hisseleri sadece bir tavandan sonra düşüşe geçti. Bien Yapı işleme başladığı gün tavan seviyesini göremedi. Kayseri Şeker işleme tavan seviyeyle başlamayı başardı.