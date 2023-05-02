Halka arzda bir yatırımcı rekoru daha

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arzına yoğun talep gösterilirken yeni bir yatırımcı rekoru kırıldı.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’de dalgalı seyrine devam ediyor. Ama halka arzlara ilgi azalmıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) bildirime göre CW Enerji’nin halka arzında hisse başına 108,6 liradan toplam 30 milyon adet hisse satılırken, halka arz büyüklüğü 3,26 milyar lira oldu.

CW Enerji halka arzından 2 milyon 243 bin 594 yatırımcı hisse aldı. Böylece katılım sayısında yeni rekor sahibi CW Enerji oldu.