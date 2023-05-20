Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu ‘toplumu düşmanlaştırmak’la suçladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için “Nefret söylemi kokan açıklamalarıyla toplumumuzu düşmanlaştırıyor” dedi.

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Sık sık muhalefeti bir suçmuş gibi ‘LGBTİ’ci’ olmakla itham eden Erdoğan, montaj görüntüler de paylaşarak millet ittifakını PKK ve ‘FETÖ’cü’ diye hedef alıyor. Benzer açıklamalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil diğer bakanlardan da geliyor.

Avrupa Konseyi, bunun üzerine özellikle azınlık gruplarıyla LGBTİ+ bireylere ve göçmenlere yönelik yetkilerin nefret söyleminin alarm verici seviyeye ulaştığı uyarısında bulunmuştu.

Ama Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu toplumu düşmanlaştırmakla suçladı. Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi kampanyasında daha sert bir dil kullanmaya başlamıştı.

Adıyaman’da depremzede vatandaşlara seslenen Erdoğan’ın ilgili konuşması şöyle:

“Millete tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman anlayamadılar. 50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bay bay Kemal’in takımı nasıl baktı? Bütün bu deprem bölgesiyle ilgili ‘Size bir şey yok’ bu ifade kullanılır mı? Siz olsanız da olmasanız da devletimiz kardeşlerinin yanındadır. Bundan sonra da yanında olacaktır. Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar.

28 Mayıs’tan umudunu kesen CHP genel başkanının daha zehirli dil kullandığını görüyoruz. Pervasız ve nefret söylemi kokan açıklamalarıyla toplumumuzu düşmanlaştırıyor. Düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır bağlamıştı. Bugünse aynı eliyle masa yumruklamaktan bileği kırılacak.”