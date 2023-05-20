Taraftarlar Nebati’yi yuhaladı: Meclis’te Hizbullah istemiyoruz

Mersin İdman Yurdu’nun, Yomraspor’u yenerek şampiyon olduğu karşılaşmanın ardından tribünleri selamlamak isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati protesto edildi.

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Futbolda TFF 3’üncü Lig’de normal sezon tamamlandı. Ligde 34’üncü hafta karşılaşmalarının ardından 1’inci Grup’ta Yeni Mersin İdmanyurdu şampiyon olarak TFF 2’nci Lig vizesi aldı.

Karşılaşmanın ardından tribünleri selamlamak isteyen Hazine ve Maliye Bakanı ve aynı zamanda Mersin’den vekil olarak Meclis’e giren Nebati, taraftarların protestosuyla karşılaştı.

BirGün’den Abidin Yağmur’un haberine göre Nebati’yi yuhalayan taraftarlar “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” sloganlarını attı.

Ne olmuştu?

AKP listelerinden seçime giren Hizbullah’ın ardılı dört HÜDA-PAR adayı milletvekilliğini garantilemişti.

Bunun ardından başlayan tepkiler sürüyor. Önceki gün de sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” diye slogan atmıştı.

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.