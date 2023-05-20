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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a hakaretten gözaltına alınan Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın depremdeki sorumluluğuna dikkat çeken pankart astıkları için gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi‘nden üç öğrenci serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Twitter

Öğrencilerin Güney Kampüs’e astıkları pankartta Erdoğan’ın fotoğrafı ‘ustalık eseri’ başlığıyla yansıtılmıştı. ‘Ustalık eseri’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkımı yer alıyordu.


‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla dün gözaltına alınan öğrencilerden biri adli kontrol şartıyla olmak üzere üçü de serbest bırakıldı.

Öğrencilere gözaltı sürecinde çıplak aramanın dayatıldığı belirtildi.

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Akşam Postası / 20 Mayıs 2023

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