Erdoğan’a hakaretten gözaltına alınan Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı

Arkadaşımız yurtdışı yasağı ve imza şartıyla serbest!



Açtıkları resmin cumhurbaşkanına hakaret olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üç arkadaşımızı da Çağlayan'da da karşılıyoruz! https://t.co/b1iCiNjrF5