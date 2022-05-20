Akşam Postası / 20 Mayıs 2022

Erdoğan övünmek için istatistik bulup çıkardı ama onu da çarpıttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal yardımlar konusunda AKP iktidarını övmek için Dünya Bankası’nın ‘olağanüstü yoksulluğu’ belirlemek için kullandığı veriye dayanan bir istatistiği paylaştı.

Erdoğan’ın faiz ısrarı 10 bankayı ihya etti: Karını 35’e katlayan var

Türkiye’nin aktif büyüklüğü en yüksek 10 mevduat bankası, ilk çeyrekte 50,2 milyar lira kar elde etti. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ısrarı bankaların karını katladı.

Çoğu TL’yi tutmak için gitti: Merkez’in rezervi bir haftada 3,5 milyar dolar eridi

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervleri 13 Mayıs itibariyle bir önceki haftaya göre 3,5 milyar dolara yakın gerileyerek art arda dördüncü haftada da düştü.

ABD’den ‘Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç konusundaki endişeleri çözülebilir’ mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği güvenlik endişelerinin çözülebileceğini söyledi.

Akşener: SADAT’ın kamp fotoğraflarını gördüm

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘uluslararası savunma danışmanlığı’ verdiğini öne süren SADAT’ın Türkiye sınırları içerisinde silahlı eğitim kamplarına ait fotoğrafları gördüğünü söyledi.

İngiltere’de düşük fiyattan altın satan kurum Merkez Bankası mı?

Fotoğraf: AA

Bloomberg ajansının haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) kasasında duran altınlardan bir kısmı, Londra piyasasındaki gösterge fiyatlarının oldukça altında, ons (31,1 gram) başına 1 dolar civarında işlem gördü.

Babacan: Altılı masadan ortak aday çıkmazsa aday olurum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masadan ortak bir aday çıkarılmadığı takdirde kendisinin aday olacağını söyledi.

Kadıköy’den sonra şimdi de Maltepe Belediyesi’ne operasyon

Maltepe Belediyesi’nin üst yönetiminde görev almış kişiler de dahil olmak üzere 18 kişiye ‘rüşvet’ operasyonu düzenlendi.

Resmi rakam: Katarlılar Kanal İstanbul’dan 157 bin metrekare alan aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ”Kanal İstanbul’da da ‘Bütün alanı Katarlılar aldı’ dediler. Katarlıların aldığı 157 bin metrekare bir alan” dedi.

Gazeteci Avşar’dan suç duyurusu: Çakıcı’nın adamıyla ilgili haber için tehdit ediliyorum

Gazeteci Seyhan Avşar, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın adamlarından Barış Duyu’nun 16 kilo eroinle yakalanmasını haberleştirmesi nedeniyle tehdit edildiğini duyurdu.

Dolarda 16 barajı da yıkıldı yıkılacak: Gözler kamu bankalarında

Dolar/TL, 10 günlük aralıksız yükselişle benzer para birimlerinden negatif ayrışarak neredeyse 16’ya ulaşırken, kamu bankalarının müdahaleleriyle yürütülmeye çalışılan politikalar sorgulanıyor.

Erdoğan, ‘BAE teslim oldu’ diyen Özkan’ı herkesin önünde azarlamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AKP grup başkanvekiliğinden istifa eden Cahit Özkan’ı partisinin MYK toplantısında ”Saçma sapan programlara çıkıyorsun” diyerek azarlamış.

Soylu: Ülkesine dönen sığınmacı sayısı 502 bin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkesine gönüllü olarak dönen sığınmacı sayısının 502 bin olduğunu söyledi.