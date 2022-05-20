Erdoğan övünmek için istatistik bulup çıkardı ama onu da çarpıttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal yardımlar konusunda AKP iktidarını övmek için Dünya Bankası’nın ‘olağanüstü yoksulluğu’ belirlemek için kullandığı veriye dayanan bir istatistiği paylaştı.

Ancak Erdoğan veriyi yanlış ifadeyle ve hatalı aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuştu. (Fotoğraf: AA)

İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuşan Erdoğan, hükümete geldiklerinde yüzde 0,38 olan sosyal yardım bütçesinin milli gelire oranını yüzde 1,36’ya yükselttiklerini söyledi.

Ayni yardımları nakde döndürdüklerini belirten Erdoğan, “Böylece ülkemizde günlük harcama düzeyi dünya standardı olan 5,5 doların altında kalan nüfus oranını yüzde 34’ten, yüzde 10 seviyesine gerilettik” dedi.

Cumhurbaşkanının, “Günlük harcama düzeyi dünya standardı olan 5,5 dolar” diye anlattığı, Dünya Bankası’nın ‘olağanüstü yoksul’ kesimi belirlemek için kullandığı bir seviye.

Banka, bu seviyeyi belirlerken ülkelerin maddi durumunu da gözetiyor. Örneğin düşük gelir düzeyindeki ülkeler için farklı, orta-üst seviye ülkeler için ayrı seviyeler belirleniyor.

Buna göre düşük gelirli ülkelerde günde 1,9 dolar (30,21 lira), Türkiye’nin dahil olduğu orta-üst gelir seviyesindeki ülkelerdeyse günde 5,5 doların (87,44 lira) altında harcama yapabilenler ‘olağanüstü yoksul’ kabul ediliyor.

Ancak banka bu seviyeyi mayıs başında, 2017 satın alma gücü paritesine göre güncellemişti. Yeni seviyelerse düşük gelirliler için 2,15 dolar (34,18 lira) ve orta-üst grup için 6,85 dolar (108,9 lira).

Erdoğan’ın hatalı aktardığı tek veri de bu değil.

Dünya Bankası’nın yayımladığı son rapora göre Türkiye’de ‘olağanüstü yoksulluk’ sınırının altında yaşayanların oranı yüzde 10 değil 16,97.