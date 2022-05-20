Soylu: Ülkesine dönen sığınmacı sayısı 502 bin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkesine gönüllü olarak dönen sığınmacı sayısının 502 bin olduğunu söyledi.

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İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sayısı 28 Nisan itibariyle 3 milyon 762 bin 686. En çok sığınmacı 542 bin 602’yle İstanbul’da yaşarken en az sığınmacının bulunduğu il 74 kişiyle Tunceli.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen konuyla ilgili iktidar Suriye’de inşa edilen briket evler üzerinden geri dönüşü savunuyor. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son bir ayda sığınmacılarla ilgili üç kez fikir değiştirdi.

Erdoğan önce, “Sığınmacıları göndermeyeceğiz” dedi. Bu sözlerin üzerinden çok geçmeden bu kez “Onurlu bir şekilde evlerine dönecekler” daha sonraysa yine başa döndü ve “Onları kimse gönderemez” dedi.

İstanbul Esenyurt’ta bulunan Karadeniz Dernekler Federasyonu’nda konuşan Soylu, sığınmacıların geri döndüğü bölgeleri açıkladı: “Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak ülkesine geri döndü. Her hafta ortalama normal zamanlarda geri dönüyor zaten gönüllü olarak. Geri döndüğü bölgeler neresi; bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler. Nereler buralar; Cerablus, Azez, Mare, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad. 2019’dan beri İstanbul’a sığınmacı kabul etmiyoruz. Esenyurt ve Fatih’te başka bir şey yaptık; sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz. Bir, bir buçuk yıllık bu uygulamada Fatih’te 25 bin, Esenyurt’ta 10 binlik bir azalma oldu.”

Soylu, Afganistan ve Pakistan’dan gelen sığınmacılarla ilgili olaraksa “Her yakaladığımız 100 Afgan’ın 50’sini, 100 Pakistanlının 70’ini geri gönderiyoruz, yani geçen yıldan kalanları da gönderiyoruz” dedi.