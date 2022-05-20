‘İhracat’ kararı Türkiye ile Britanya arasında ‘olumlu hava estirmiş’

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Britanya’nın savunma sanayi ürünlerinde Türkiye’ye uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırmasının iki ülke arasında ‘olumlu havaya’ neden olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Nisan’daki açıklamasında “İngiltere ihracat kısıtlamalarını kaldırdı. Bundan memnuniyet duyuyoruz” demişti. Bakan, savunma sanayisinde, gerek savaş uçağı gerekse savaş gemisi ve uçak gemisi dahil önemli projelerde işbirliğini geliştirmek istediklerini dile getirmişti.

AA’nın haberine göre Demir, Britanya’nın başkenti Londra’daki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra üçüncü taraflarla ilgili yapılacak işbirliklerinin ele alındığını kaydetti.

‘Olumlu hava esti’

Savunma sanayii başkanı, savunma sanayisi ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamalarının ortadan kalktığını belirterek “Özellikle Türkiye uygulanan bazı kısıtlamalar konusunda daha önce söz verilen olumlu adımların atıldığını, hayata geçtiğini ve bunların kaldırıldığını görmek de daha olumlu bir hava estirdi” dedi.

Demir, görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini ifade ederek ‘müttefiklik ruhu içinde hareket etmenin olumlu etkileri olacağını’ söyledi.

AA, 13 Aralık 2021’de Türkiye’ye yönelik savunma sanayisi ürünlerinde oluşturulan listede değerlendirmeye tabi hiçbir ürün kalmadığını, ürünlerin tamamı listeden çıkarılarak ihracat edilebilir hale geldiğini yazdı.

Ne olmuştu?

Türkiye’nin 2019’da Suriye’ye girmesi sonrası bazı ülkeler tarafından silah ambargosu uygulanmaya başlamıştı.

Bu ülkeler arasında Britanya’nın yanı sıra Almanya, Fransa, Finlandiya, Norveç, Çekya, İtalya, İspanya, Hollanda ve İsveç bulunuyordu.

Türkiye, son olarak NATO’ya üyelik için başvuran İsveç ve Finlandiya’dan silah ambargosunu kaldırmalarını talep ediyordu.