Kadıköy’den sonra şimdi de Maltepe Belediyesi’ne operasyon

Maltepe Belediyesi’nin üst yönetiminde görev almış kişiler de dahil olmak üzere 18 kişiye ‘rüşvet’ operasyonu düzenlendi.

Anadolu başsavcılığının koordine ettiği soruşturmanın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında ‘örgütlü olarak rüşvet almak, vermek’, ‘aracılık etmek’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından, suç tarihinde Maltepe Belediyesi’nin üst yönetiminde görevli kişilerle zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10’u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İki gün önce de Kadıköy Belediyesi’ni hedef alan operasyonda, görevli zabıta memurlarıyla mühendislerin de aralarında bulunduğu 194 kişi gözaltına alınmıştı.