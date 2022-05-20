Sekiz maddede konut finansman paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığı konut finansman paketine ilişkin detayları paylaştı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘konut sektörünün canlandırılması’ hedefiyle üç yeni paket açıklamıştı. Buna göre, ilk defa konut sahibi olacaklar 10 yıl vade ve 0,99 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek.

Bu doğrultuda ‘İlk Evim Konut Finansman Paketi‘, ‘Genişletilmiş Konut Finansman Paketi’, ‘İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi‘ olmak üzere üç çözüm paketi oluşturulmuştu.

Detaylar açıklandı

Buna göre ‘İlk Evim Konut Finansman Desteği’nde krediye başvuru tarihi itibariyle başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait konutunun bulunmaması gerekecek.

Başvuru sahiplerinin üzerinde tapu kaydının yanında açık konut kredisinin de olmaması gerekiyor.

Genişletilmiş Konut Finansman Desteği’nden 7 Mayıs öncesi açılan, konut değerinin yarısını karşılayacak şekilde döviz tevdiat ya da hurda altından dönüşümlü mevduat hesabı sahipleri yararlanabilecek.

Diğer detaylar şöyle: