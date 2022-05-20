Erdoğan, ‘BAE teslim oldu’ diyen Özkan’ı herkesin önünde azarlamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AKP grup başkanvekiliğinden istifa eden Cahit Özkan’ı partisinin MYK toplantısında ”Saçma sapan programlara çıkıyorsun” diyerek azarlamış.

Fotoğraf: Twitter/Cahit Özkan

Özkan, BAE’yle yeniden ilişkiler kurulmasıyla ilgili olarak “Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, o zaman teslim oldu” demişti.

Bu sözler üzerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan yazılı açıklama paylaşmıştı: “Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

Gelişmeler sonrası Twitter’da haber başlığı paylaşan anonim hesaplar Özkan’ın istifa ettiği iddiasını dolaşıma sokmuştu. Ancak bu iddia yalanlanmıştı.

Özkan iki gün önce sosyal medyadan Ömer Çelik’le yan yana olduğu fotoğrafı paylaşarak, “Sıkı dostlar arasına kimse giremez…” demişti. Fotoğrafı Çelik de paylaşmıştı.

Özkan aynı günün akşamında şansını bir de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la fotoğrafının olduğu bir şiir paylaşımı yaparak denemişti.

Ancak Özkan dün istifa ettiğini duyurdu.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Erdoğan, AKP MYK toplantısında Özkan’ı azarlayarak “Bizi yoruyorsun. Bizi dinlemiyorsun. Saçma sapan programlara çıkıyorsun. Şahsi ikbalini düşünüyorsun. Bu işi parti için değil, şahsi ikbalin için yapıyorsun!” dedi.

Özkan’ın istifasının istendiği toplantıda geçen hafta ‘üniversite öğrencilerine affı’ duyura AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nun da “Bitmemiş ve netleşmemiş işleri duyurmayın” şeklinde azarlandığı belirtildi.

Saymaz’a konuşan AKP kaynaklarına göre Özkan’la ilgili rahatsızlık bir süreden beri vardı.