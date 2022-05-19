AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan görevden alındı

Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) ilgili açıklamasıyla krize neden olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Özkan’ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç atandı.

Sözcü’den Veli Toprak’a konuşan Tunç, “Grup başkanımız İsmet bey arayarak tebliğ etti. Hayırlı olsun” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Özkan, BAE’yle yeniden ilişkiler kurulmasıyla ilgili olarak “Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, o zaman teslim oldu” demişti.

Bu sözler üzerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan yazılı açıklama paylaşmıştı: “Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.”

Gelişmeler sonrası Twitter’da haber başlığı paylaşan anonim hesaplar Özkan’ın istifa ettiği iddiasını dolaşıma sokmuştu. Ancak bu iddia yalanlanmıştı.

Özkan dün sosyal medyadan Ömer Çelik’le yan yana olduğu fotoğrafı paylaşarak, “Sıkı dostlar arasına kimse giremez…” demişti. Fotoğrafı Çelik de paylaşmıştı.

Sıkı dostlar arasına kimse giremez… pic.twitter.com/6ysu141VyA — Cahit ÖZKAN (@avcahitozkan) May 18, 2022

Özkan aynı günün akşamında bir de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la fotoğrafını paylaşmıştı.