Kadınlar Boks Şampiyonası’nda bir günde dört şampiyonluk!

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu, Şennur Demir, Hatice Akbaş ve Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu.

Çakıroğlu (solda) ve Akbaş (sağda) Fotoğraflar: AA

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 11’inci ve son gününde Çakıroğlu, Akbaş ve Sürmeneli altın madalya için ringe çıktı.

50 kiloda mücadele eden Çakıroğlu, Moğol rakibi Mungunsaran Balsan’ı yendi.

54 kiloda ringe çıkan Hatice Akbaş da Romanyalı Lacramioara Perijoc’u eledi.

Sürmeneli

66 kiloda yarışan Busenaz Sürmeneli, Kanadalı Charlie Cavanagh’le maçında normal sürenin bitmesine 45 saniye kala hakem kararıyla galip ilan edildi. Şennur Demir de +81 kiloda altın madalya kazandı.

48 kiloda mücadele eden Ayşe Çağırır’ın dün şampiyon olmasıyla Türkiye organizasyondaki beşinci şampiyonluğunu almış oldu.

Ay-yıldızlı ekip, beş altın ve iki bronz madalyayla tamamladığı organizasyonda takım halinde şampiyon oldu