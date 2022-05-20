Çoğu TL’yi tutmak için gitti: Merkez’in rezervi bir haftada 3,5 milyar dolar eridi

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervleri 13 Mayıs itibariyle bir önceki haftaya göre 3,5 milyar dolara yakın gerileyerek art arda dördüncü haftada da düştü.

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MB’nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere döviz satışlarıyla ocak ortasında 20 yılın en düşük seviyesi olan 7,55 milyar dolara gerilemişti.

Rezervler daha sonra ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının MB’ye satışı ve kur korumalı mevduat gibi adımlarla kısmen toparlanmıştı.

MB verilerine göre 13 Mayıs itibariyle 11,53 milyar dolara inen net uluslararası rezervler dört haftada 7,6 milyar dolar gerilemiş oldu ve 28 Ocak’tan bu yana en düşük değeri aldı.