Gazeteci Avşar’dan suç duyurusu: Çakıcı’nın adamıyla ilgili haber için tehdit ediliyorum

Gazeteci Seyhan Avşar, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın adamlarından Barış Duyu’nun 16 kilo eroinle yakalanmasını haberleştirmesi nedeniyle tehdit edildiğini duyurdu.

Avşar, Halk TV’de yayımlanan haberinde, Çakıcı’nın tutuklu olduğu dönemde cezaevinden hastaneye getirilirken nakil aracında bekletilmesine kızıp başhekim yardımcısına silahla saldıran Barış Duyu’nun 16 kilo eroinle yakalandığını bildirmişti. Haberde 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Duyu’nun savunmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Milletvekili Feti Yıldız gibi önemli isimlere ilişkin iddialar da yer almıştı.

Gazeteci Avşar, haber nedeniyle tehdit edildiğini şöyle duyurdu: “Alaattin Çakıcı’nın adamlarından Barış Duyu’nun 16 kilo eroinle yakalandığı ve ifadesinde uzun yıllardır istihbarata çalıştığını yazdığım için tehdit ediliyorum. Pazartesi suç duyurusunda bulunacağım. Ancak başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir bilinsin isterim.”