Akşam Postası / 20 Mart 2024

Eski başekonomist: MB faizi artıramadığı için rezervi yakıyor

Merkez Bankası’nın (MB) eski başekonomisti Hakan Kara, faizi artıramayan MB’nin döviz rezervini ‘yaktığını’ vurguladı.

Havamız dört kat kirli

Türkiye’nin hava kirliliği ortalaması 20.5, olması gerekenden dört kat daha kirli. Iğdır, Avrupa’nın da havası en kirli kenti.

Beş Trabzonspor taraftarı tutuklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk atlayan maskeli ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan saldırganlar dahil beş kişi tutuklandı.

AKP’li aday ‘şike’ dedi, CHP’li vekil ‘kupa’yla karşılık verdi

Trabzonspor taraftarının sahayı bastığı Fenerbahçe maçı dolaysıyla düzenlenen basın toplantısına AKP’li belediye başkanı adayı ile CHP’li milletvekili arasındaki polemik damga vurdu. Aday, toplantıyı terk etti.

Fed faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Suudi Arabistan yapay zekaya 40 milyar dolar yatıracak

Suudi Arabistan yapay zekaya yatırım yapmak için yaklaşık 40 milyar dolarlık (yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira) fon oluşturmayı planlıyor.

Dani Alves’e şartlı tahliye

İspanya’da tecavüz suçundan hüküm giyen Brezilya Milli Takımı’nın ve Barcelona’nın eski yıldız futbolcularından Dani Alves hakkında şartlı tahliye kararı çıktı.

Erkan Baş: Temiz siyaset anlayışımıza uygun düşmedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gökhan Zan olayıyla ilgili “Böyle iddiaların ortaya çıkmış olması bize, şeffaflık ve temiz siyaset anlayışımıza uygun düşmedi” dedi.

Mahkeme Gezi’nin İBB’den alınmasını hukuksuz buldu

Mahkeme, Gezi Parkı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınmasını yasaya aykırı buldu.

Mahkeme, Twitter kısıtlamasının nedenini açıklamayan BTK’yı haksız buldu

Mahkeme, Twitter’a erişimi kısıtlayıp gerekçesini açıklamayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu (BTK) haksız buldu.

Türkiye’nin risk primi son dört ayın zirvesinde

Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS) 341 puana yükseldi.

Diken’in sansürlenen haberlerine ‘övgü’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ‘Başarı Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. Diken’in sansürlenen ‘İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar‘ başlıklı haberi övgüye değer görüldü.

Murat Kurum da mal varlığını açıkladı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul belediye başkanı adayı Murat Kurum, kendisi ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.

Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Lewis Hamilton Gazze için acil ateşkes istedi

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından Lewis Hamilton, on binlerce kişini can verdiği Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.