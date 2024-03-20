Murat Kurum da mal varlığını açıkladı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul belediye başkanı adayı Murat Kurum, kendisi ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.
Yerel seçime sayılı günler kala belediye başkan adaylarının mal varlıklarını açıklama furyası sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kampanyaya AKP’li rakibi Turgut Altınok’un yanıtı ses getirmişti.
Önce “Mal Allah’ındır” sözüyle, sonra da paylaştığı ‘uçsuz bucaksız’ mülkleriyle dikkat çeken Altınok’tan sonra şimdi de Murat Kurum varlığını açıkladı.
İletişim ofisinden yapılan paylaşılan açıklamaya göre Kurum’un taşınmaz mal varlığı şöyle:
- Ankara Çankaya’da bir ev
- Eşi Şengül Kurum’un annesi ve babası için aldığı Altındağ’da bir ev
- Eşine ait İstanbul Kağıthane’de bir ev
Ayrıca;
- 2023 model Peugeot 408 arabası var.
- 200 bin lira, 55 bin dolar ve 40 bin avro
- Eşi ve çocuklarında 3 milyon 333 bin lira değerinde muhtelif altın ve takı
Acıklamaya göre Kurum’un eşinin Kağıthane’deki konut için 14 milyon lira borcu bulunuyor.