Mal varlığına ilişkin soruyu “Mal bizim değil Allah’ın” diye yanıtlayan AKP’nin Ankara belediye başkan adayı Turgut Altınok çoğu anne babadan miras görünen mülklerinin ‘göz kamaştırıcı’ listesini paylaştı.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mal varlığını açıklayınca gözler Altınok’a çevrilmişti.
Ancak Altınok, “Mal bizim değil, hepsi Allah’ın, biz emanetçisiyiz” sözüyle topu taca atınca gündemin odağına oturmuştu.
Tartışmalar alevlenince Altınok mal varlığını açıklamak zorunda kaldı.
Altınok’un X hesabından paylaştığı mal varlığı listesinde çok sayıda arsa, tarla ve ev göze çarpıyor. Mülklerin çoğu ‘anne babadan miras’ görünüyor.