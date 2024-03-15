Kamuoyuna Duyurulur…



BİZ DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ…



Değerli Hemşehrilerim!

Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır!

Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır!

Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır!



Ne yazık ki mal varlığım… pic.twitter.com/XB59MLFlTK