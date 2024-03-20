Eski başekonomist: MB faizi artıramadığı için rezervi yakıyor

Merkez Bankası’nın (MB) eski başekonomisti Hakan Kara, faizi artıramayan MB’nin döviz rezervini ‘yaktığını’ vurguladı.

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2023’teki genel seçimden önce faizi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle düşük tutan MB, aynı zamanda ‘arka kapıdan satış’ diye adlandırılan yöntemle milyarlarca dolar rezervi eritmişti.

Amaç kuru baskılamaktı. Ancak yine de istenen elde edilememiş ve seçimden sonra başa gelen yeni ekonomi yönetimi bu uygulamayı rafa kaldırmıştı.

Bununla da kalmayarak faizleri de kademeli olarak artırmıştı.

Ancak artış trendine önceki ay son verildi. Ayrıca rafa kaldırılan döviz kurunu baskılamak için rezerv eritme yoluna yine başvurulduğu ortaya çıkmıştı.

Sadece bir ayda bu nedenle 20 milyar doların piyasaya sürüldüğü öğrenilmişti.

Yarın MB yine faiz kararını açıklayacak. Beklenti faizi yine yüzde 45’te sabit tutması yönünde. Uzmanlara göre hükümet 31 Mart seçiminden önce yeni bir faiz artışı istemiyor.

Eski başekonomist Kara da bu görüşte. Kendisine “MB faizi artırabilir mi” diye sorulduğunu belirten Kara, şu cevabı verdi:

“Eğer artırabiliyor olsaydı, son dört haftada kredi ve kur piyasasında bütün tuşlara basıp 20 milyar doları yakar mıydı?”