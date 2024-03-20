Diken’in sansürlenen haberlerine ‘övgü’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ‘Başarı Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. Diken’in sansürlenen ‘İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar‘ başlıklı haberi övgüye değer görüldü.

TGC, 65’inci ‘Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı.

3-6-31 Ocak, 31 Mart ve 1 Nisan 2023 tarihlerinde Diken’de Mehmet Baran Kılıç imzasıyla yayınlanan “İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar” konulu haberler, internet haberciliği kategorisinde övgüye değer görüldü.

Haberlerde, dönemin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun İTÜ’de açılan bir araştırma görevlisi kadrosuna başvurması ve sonrasında yaşananlar işleniyor. Şentop’un oğlu kadroyu kazanamamış, akabinde ilgili bölüm başkanları ve fakülte dekanı istifa etmiş ve kadro için açılan ilanla sınav iptal edilmişti. Daha sonra aynı pozisyon için yeni bir ilan açılmış ancak bu sefer ilana Şentop’un rakiplerinin başvuramayacağı şekilde şartlar eklenmişti.

Bu haberler Meclis gündemine taşınmış, aynı gün 3 ve 6 Ocak’ta yayınlanan haberler sansürlenmişti.

Mehmet Baran Kılıç (@MehmetBaranKl) imzasıyla Diken'de yayımlanan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlunun başvurduğu ve kazanamadığı için iptal edilen İTÜ kadrosunun şartlarının Şentop'un oğlunun lehine değiştirilerek yeniden yayımlanmasıyla ilgili haberler erişime engellendi. pic.twitter.com/mJY2Pa2ore — Free Web Turkey (@FreeWebTurkey) January 5, 2023

Anayasa Mahkemesi’yse 26 Şubat 2024 tarihli kararıyla söz konusu haberlerin erişime engellenme ve yayından çıkartma kararını kaldırdı.

Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü ihlali kararının ardından, Ankara 5. SCH'nin, 5 Ocak 2023 tarihli "Mustafa Şentop'un oğlunun da başvurduğu kadro ilanında usulsüzlük iddiaları" konulu haberlerin erişim engelleme ve yayından çıkartma kararını kaldırdı. https://t.co/0ypFm4jWKD pic.twitter.com/x8z4L8zD6y — EngelliWeb (@engelliweb) March 8, 2024

Ödüle ve övgüye layık görülen diğer çalışmalar şöyle: