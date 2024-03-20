Diken’in sansürlenen haberlerine ‘övgü’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ‘Başarı Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. Diken’in sansürlenen ‘İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar‘ başlıklı haberi övgüye değer görüldü.
TGC, 65’inci ‘Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı.
3-6-31 Ocak, 31 Mart ve 1 Nisan 2023 tarihlerinde Diken’de Mehmet Baran Kılıç imzasıyla yayınlanan “İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar” konulu haberler, internet haberciliği kategorisinde övgüye değer görüldü.
Haberlerde, dönemin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun İTÜ’de açılan bir araştırma görevlisi kadrosuna başvurması ve sonrasında yaşananlar işleniyor. Şentop’un oğlu kadroyu kazanamamış, akabinde ilgili bölüm başkanları ve fakülte dekanı istifa etmiş ve kadro için açılan ilanla sınav iptal edilmişti. Daha sonra aynı pozisyon için yeni bir ilan açılmış ancak bu sefer ilana Şentop’un rakiplerinin başvuramayacağı şekilde şartlar eklenmişti.
Bu haberler Meclis gündemine taşınmış, aynı gün 3 ve 6 Ocak’ta yayınlanan haberler sansürlenmişti.
Anayasa Mahkemesi’yse 26 Şubat 2024 tarihli kararıyla söz konusu haberlerin erişime engellenme ve yayından çıkartma kararını kaldırdı.
Ödüle ve övgüye layık görülen diğer çalışmalar şöyle:
- Siyasal haber ödülü: Murat Ağırel (Cumhuriyet)
- Ekonomi ödülü: Yener Karadeniz (Nasıl Bir Ekonomi)
- Ekonomi övgü: Miyase İlknur (Cumhuriyet)
- Toplum ödülü: Murat Solak-Özgür Eren (DHA)
- Toplum övgü: İsmail Arı (Birgün)
- Eğitim ödülü: Mustafa Kömüş (Birgün)
- Eğitim övgü: Figen Atalay (Cumhuriyet)
- Sağlık ödülü: Merve Kılıç Dokuzoğlu (Cumhuriyet)
- Spor ödülü: Eren Tutel (Birgün)
- Köşe yazısı ödülü: Belma Akçura (Milliyet)
- Araştırma ödülü: Çiğdem Yılmaz (Milliyet)
- Röportaj-söyleşi: Deniz Güngör (Birgün)
- Birinci sayfa düzeni ödülü: Arif Dizdaroğlu (Hürriyet)
- Birinci sayfa düzeni övgü: Ece Kurtuluş Dursun (Cumhuriyet)
- İç sayfa düzeni ödülü: Seçil Kaya (Sabah Gazetesi)
- İç sayfa düzeni övgü: Buse İlkin Yerli (Birgün)
- TV haber ödülü: Devrim Tosunoğlu (TV 100)
- TV haber araştırma ödülü: Öznur Aslan Doğan (Now)
- TV haber program ödülü: İpek Özbey (Sözcü TV)
- TV belgesel ödülü: Özge Akkoyunlu (TRT)
- TV belgesel övgü: Yaşar Kavas (Sözcü TV)
- TV kamera çalışması ödülü: Hasan Bozbey (DHA)
- Radyo program ödülü: Zeynepgül Alp (NTV Radyo)
- İnternet haber ödülü: Asuman Aranca (T24)
- İnternet haber övgü: Mehmet Baran Kılıç (Diken)
- İnternet röportaj övgü: Ömer Karakuş (Journo)
- İnternet özgün köşe yazısı ödülü: Şefik Kahramankaptan (sanattanyansımalar.com)
- Dijital platform haberi ödülü: Özden Demir (DW+90)
- Nezih Demirkent özel ödülü: Mustafa Kemal Çolak
- Niyazi Dalyancı barış gazeteciliği ödülü: Sevda Alankuş
- Kadın haberi ödülü: Birgün