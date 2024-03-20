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Suudi Arabistan yapay zekaya 40 milyar dolar yatıracak

Suudi Arabistan yapay zekaya yatırım yapmak için yaklaşık 40 milyar dolarlık (yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira) fon oluşturmayı planlıyor.

Fotoğraf: Pexels

Reuters’ın haberine göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) temsilcileri geçen hafta ABD’li girişim şirketi Andreessen Horowitz ve diğer finansörlerle potansiyel bir ortaklığı görüştü.


Andreessen Horowitz ve PIF yöneticisi Yasir Al-Rumayyan, ABD’li şirketin Riyad’da bir ofis açma olasılığını ele aldı. 2024’ün ikinci yarısında başlaması beklenen Suudi Arabistan’ın yapay zeka fonuna başka risk sermayedarlarının da katılabileceği söyleniyor.

Suudi temsilciler potansiyel ortaklara, ülkenin çip üreticileri ve büyük ölçekli veri merkezleri de dahil olmak üzere yapay zekayla ilişkili çeşitli teknoloji girişimlerini desteklemek istediklerini söyledi.

Geçen ay PIF’ten Al-Rumayyan, enerji kaynakları ve finansman kapasitesine atıfta bulunarak, Suudi Arabistan’ı ABD dışındaki yapay zeka faaliyetleri için potansiyel bir merkez olarak göstermişti.

Al-Rumayyan, Suudi Arabistan’ın yapay zeka projelerini hayata geçirmek için ‘siyasi irade’ye ve teknolojinin gelişimini desteklemek için kullanabileceği bol miktarda fona sahip olduğunu söylemişti.

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