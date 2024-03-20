Beş Trabzonspor taraftarı tutuklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk atlayan maskeli ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan saldırganlar dahil beş kişi tutuklandı.

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Trendyol Süper Lig’de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili 13 kişi gözaltına alınmıştı. Polisteki işlemleri tamamlanan yedi şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç., korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T., Mahmut Halil K., Kadir O. ve Oğuzhan B. tutuklandı.

Şüphelilerden altısı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Bordo mavililer beraberliği yakalasa da Fenerbahçe bir gol daha atarak maçı 3-2 kazandı.

Maç boyunca tribünlerden yüzlerce su şisesi, onlarca meşale, bozuk para ve çakmak atıldı. Bazıları Fenerbahçeli futbolculara isabet etti.

Bir meşale ceza sahasına düştü, biri de yan hakemin kafasını sıyırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına ve omzuna da bozuk para ve su şişesi geldi.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakoviç’in çenesine bozuk para isabet etti. Livakoviç’in kanayan çenesine pansuman yapıldı.

Müsabaka bitti saldırı başladı

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince orta sahada sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular saldırganlara karşılık verdi. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı.

Sahaya yüzlerce taraftarın inmesi üzerine Fenerbahçeliler kendini zorlukla içeri atabildi. Soyunma odasına doğru koşarken bir saldırgan Livakoviç’in yüzüne yumruk attı.

İçişleri soruşturma başlatırken Türkiye Futbol Federasyonu da gerekli cezaların verileceğini duyurdu.