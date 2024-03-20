Trabzon’un gündemi Fenerbahçe: AKP’li aday ‘şike’ dedi, CHP’li vekil ‘kupa’ya gönderme yaptı

Trabzonspor taraftarının sahayı bastığı Fenerbahçe maçı dolaysıyla düzenlenen basın toplantısına AKP’li belediye başkanı adayı ile CHP’li milletvekili arasındaki polemik damga vurdu. Aday, toplantıyı terk etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın basın toplantısında siyasiler de hazır bulundu.

Ceza almayı hak ettiklerini belirtirken tehditler savurmayı ihmal etmeyen Doğan’ın ardından söz alanlardan AKP’nin Trabzon belediye başkan adayı Ahmet Metin Genç şöyle dedi: “UEFA’nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe ‘şikeci kulüp’ olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011’in Süper Kupası’nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?”

CHP Trabzon Milletvekili Si̇bel Sui̇çmez ise “Siyaset spor üstü olmalıdır” diye başlayıp sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak maalesef Türkiye’de siyaset tam da sporun üstüne çörelmiş bir vaziyettedir. Türkiye’de sporun geldiği noktayı sadece bir başka kulübe bağlamak doğru değildir. Bunun bir sorumlusu, bir üst aklı vardır. Bugün sadece Fenerbahçe veya başkanı üzerinden söz söylersek çok doğru olmaz. (Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı) Mehmet Uçum… Yazısını okudunuz mu? Adalet bakanı… Açıklamasını okudunuz mu?”.

Genç, “Siyaset yapıyorsunuz” deyip araya girmeye çalıştı, sonra da ayağa kalktı.

Suiçmez ise şunları söyledi: “Türkiye Futbol Federasyonu’nu sorgulamadan hiçbir spor kulübünü tek başına suçlamak mümkün değildir. Siyasetin dik alasını siz yaptınız. 2010-2011 şampiyonluk kupasının kimde olduğunu herkes biliyor.“

Genç salonu terk etti.