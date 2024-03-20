Mahkeme, Twitter kısıtlamasının nedenini açıklamayan BTK’yı haksız buldu

Mahkeme, Twitter’a erişimi kısıtlayıp gerekçesini açıklamayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu (BTK) haksız buldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından beri bilgi almak için Twitter’ı aktif olarak kullanan yurttaşlar, bölgeye yardım göndermek için de burada organize oluyor, enkaz altındaki kişilerin adresini paylaşarak sürece katkı sunmaya çalışıyordu. Twitter sayesinde bölgeden haber akışı sağlanıyordu. Enkaz altında kalanlar da seslerini duyuruyordu.

Sonrasında BTK Twitter’a erişimi kısmıştı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, bilgi edinme hakkı kapsamında BTK’ya sorular sormuş ancak yanıt alamamıştı. Olayı yargıya taşıyan Akdeniz, mahkemenin oybirliğiyle davayı kabul ettiğini ve bilgi verilmemesinin hukuka uygun olmadığına hükmettiğini açıkladı.

Akdeniz, Twitter hesabından süreci şöyle anlattı:

*Deprem sonrası sosyal medya platformlarına uygulanan ‘bant daraltması’ ile ilgili BTK’ya karşı açtığım bilgi edinme hakkı davası sonuçlandı.

*6 Şubat 2023 depreminin hemen sonrasında, Twitter platformu, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde etkin bir biçimde kullanılırken, BTK tarafından 08 Şubat 2023 tarihinde bant daraltma uygulamasına gidilmiştir. Hatırlanacağı üzere, bu uygulama yaklaşık 10 saat sürmüştür.

*Bu olayın hemen arkasından, bant daraltma uygulaması ile ilgili BTK’ya bilgi edinme hakkı başvurusunda bulunmuş ve kuruma beş tane soru sormuştum.

*Sorduğum hiç bir soruya cevap alamamış ve genel geçer ifadelerle kaleme alınmış bir cevap gönderilmişti.

*Hukuka aykırı ve bilgi edinme hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlali niteliğindeki bu kararın iptal edilmesi için idari yargı yoluna başvurdum ve Ankara 15’inci İdare Mahkemesinde dava açtım.

*BTK, dava savunmasında bilgi edinme başvurusunda talep ettiğim belgelerin, ‘hizmete özel’ gizlilik derecesi niteliğinde olması nedeniyle verilen cevabın hukuka uygun olduğunu iddia etti.

*Talep ettiğim 5 belgenin bir tanesi Cumhurbaşkanlığı kararı, iki tanesi yargı kararı, iki tanesi ise bu yargı kararlarının alınmasını talep eden Cumhurbaşkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yazılardır.

*Şüphesiz, bu belgelerin herhangi bir gizlilik niteliği olamaz. Kaldı ki ortada herhangi bir gizlilik kararı da yoktu.

*Ankara 15’inci İdare Mahkemesinin kararı dün tebliğ edildi. Mahkeme, oybirliği ile davayı kabul etmiş ve davalı idarenin işleminin iptaline karar vermiş! Kararın sonuç kısmı aşağıdaki şekildedir.

*Şüphesiz BTK bu karara uymadan istinaf yoluna başvuracaktır. Başvursunlar. Kamunun haber alma ve bilgi edinme hakkı asla engellenemez. Engelleyenlerle de mücadele devam edecektir. Yeri gelmişken hatırlatayım, bu BTK’ya karşı kazandığım ilk bilgi edinme mücadelesi de değil.

*Talep ettiğim bilgilerin hepsi Anayasa Mahkemesinin de belirttiği üzere ‘kamu menfaatine ilişkin’ olup kamuyu ‘bilgilendirme değerinin de çok yüksek olduğu tartışmasızdır.’

*İstiklal Caddesi bombalanması sonrası sosyal medya platformlarını kullanılmaz hale getiren bant daraltma uygulaması ile ilgili Cumhurbaşkanlığına karşı açtığım bilgi edinme davası da devam etmektedir. Gelişme oldukça, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim.