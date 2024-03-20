Özgür Özel, Gökhan Zan’la ilgili konuştu: Şaşırmadım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gökhan Zan olayıyla ilgili ‘Şaşırmadım’ dedi.

Özgür Özel. Fotoğraf: CHP

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Savaş’ı yeniden aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürmüş ve “Alternatif bulamadık” demişti. TİP halkın Lütfü Savaş’a tepkisinden sonra Hatay’da Gökhan Zan’ı aday göstermişti.

Üç gün önce de TİP, Zan’ın adaylığını geri çekti. Bunun gerekçesiyse Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları.

Bu ses kaydına göre adaylık sürecinde yanında bulanan Turgay Kocakaya isimli kişi, Zan olduğu öne sürülen kişiye AKP il binasından aradığını söyleyerek şöyle diyor: “Konuştum ben. Bir, çekilme asla olmayacak. İki, 3 milyon dolar veriyorlar. Rakamı 5’e çıkarabilirim.” Zan olduğu öne sürülen kişi de şöyle karşılık veriyor: “Bu spor yorumculuğu olur TRT’de. Hatayspor’un sportif direktörü, CEO’su gibi, başkanı gibi. Bu tarz işte... Tamam, tamam.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gökhan Zan’la ilgili Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuştu.

Özel şunları dedi:

*Ben olanlara şaşırmadım. Çünkü 6 Şubat akşamı 100 protesto varsa 99’u hükümeteyken, tamamen Lütfü Savaş’ın protesto edildiği gibi bir görüntü yaymaya çalıştı. O gün meydanda Gökhan Zan’ın belli grupları organize ve koordine edip Savaş’a bir protesto olarak yansıtırken gözündeki ateşi farklı gördüm. Başka bir hırs vardı.

*CHP’ye geldi. İYİ Parti’ye gitti. İYİ Parti’den adaylaştı. Ayrıldı. Bize tekrar geldi. (Bizden) Hatay Büyükşehir’i istedi. Ama dedi ki “Büyükşehir olmazsa Defne’yi verin, ben Lütfü Başkan’la uyumlu çalışırım.” Defne’nin olmayacağını anlayınca Arsuz’u istedi. Hep bizdeki belediyeleri istedi. Bizde olmayan bir belediyeyi kazanırım demedi. Garanti belediyeleri istedi.

*(‘Ne dediniz’ sorusu üzerine) “Savaş’ı eleştiriyordunuz” dedim. “Lütfü Başkan’la uyumlu çalışıyorum” dedi. “Düşüneceğim” dedim. Yüzüne doğrudan reddetmek doğru değil. Ama Zan’ı hiç düşünmedik. Çünkü çok tutarsız, çok ihtiraslı ve çok çelişkilerle dolu gördüm. Sonra git gide sertleştiğini ve çirkinleştiğini gördüm. Sonra TİP’ten aday oldu.

*Hatay’da hep şöyle sözler duydum: “Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Siz onu bir tanısanız…” Gördüğüm kadarıyla şimdi bütün Türkiye tanıdı. Hatay’da deprem sürecinde “Lütfü abiyle uyumlu çalışırım” deyip görev istemesi, olmayınca gidip protestoları Lütfü Bey’e karşı organize etmesi hiçbir samimiyet barındırmıyordu. Hukuk sürecini takip edeceğiz ama duyduğuma, gördüğüme şaşırmadım yani.

*(‘Sizden red alınca TİP’e mi gitti’ sorusu üzerine )- Bizden red yanıtı aldıktan sonra 6 Şubat süreci yaşandı. Sonrasında TİP, Zan’ı aday ilan etti. O süreçte TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a Zan’ın doğru aday olmayacağını dostane söyledim. O da “Siz başka aday gösterirseniz biz çekeriz” demişti. Ben TİP’in değerleriyle bağdaşmayacak bir yapısı olduğunu görmüştüm ama üstü kapalı söyledim. Sonrasında iş buralara kadar geldi.