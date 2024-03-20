Lewis Hamilton Gazze için acil ateşkes istedi

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından Lewis Hamilton, on binlerce kişini can verdiği Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.

Lewis Hamilton.

İsrail’in ağır saldırıları ve ablukasıya karşı karşıya bulunan Gazze’de can kaybı sayısı 31 bini aştı.

En az 27 çocuğun da açlıktan öldüğü Gazze kıtlık riskiyle de karşı karşıya.

Ramazan ayından önce başlaması beklenen ateşkes devreye girmedi.

Lewis Hamilton da Instagram hesabından şunları dedi:

”Bu kutsal zamanı tehlike, kayıp ve kalp kırıklığıyla geçiren Filistin’deki tüm insanlara sevgi ve desteğimi gönderiyorum. Bölgedeki pek çok kişi için kutsal bu ayda, ailelerin bir arada olabilmesi ve sürekli yıkım ve şiddet tehdidinden kurtulabilmesi için kalıcı bir ateşkes ve rehinelerin iadesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz. Ateşkes, hemen şimdi!”

Bu arada kariyerini Mercedes-AMG takımında sürdüren Hamilton, önümüzdeki sezon Ferrari adına yarışacak.