Gazze kıtlıktan kırılmak üzere

Uluslararası gözlemcilere göre gıda yetersizliği kıtlık seviyesini çoktan aşan Gazze’de kitlesel ölümler kapıda.

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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (IPC) ‘Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’ raporuna göre, Gazze’nin kuzeyindeki bölgelerde insanların yüzde 70’i yüzde 20’lik kıtlık eşiğini çok aşan en şiddetli gıda kıtlığında hayatta kalmaya çalışıyor.

Reuters’ın haberine göre toplamda 1.1 milyon Gazzeli, yani nüfusun yaklaşık yarısı, ‘felaket boyutunda’ gıda sıkıntısı çekerken, yaklaşık 300 bin kişi de kıtlık ölçeğinde yaşamaya çalışıyor.

IPC, ölüm oranları hakkında yeterli veriye sahip olmadığını ama bölgedeki insanların yakın zamanda kıtlıktan öleceğini ve dört yaşın altındaki çocukların zaten ölmüş olabileceğini tahmin ettiğini duyurdu.

“Kıtlığa karşı atılması gereken adımlar, Gazze’deki tüm nüfusa insani ve ticari erişimin önemli ölçüde ve derhal arttırılmasının yanı sıra ateşkes için acil bir siyasi karar alınmasını gerektirmektedir” açıklaması da yapıldı.

Gazze’de yetersiz beslenme nedeniyle şu ana kadar 27 çocuk ve üç yetişkinin öldüğün bildirildi.

7 Ekim’de başlayan saldırılardan bu yana Gazze’deki kıtlık İsrail’in Batılı müttefiklerinden de sert eleştiriler almasına neden oldu.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel’de Gazze’ye insani yardım konulu konferanstaki konuşmasında, “Gazze’de artık kıtlığın eşiğinde değiliz, binlerce insanı etkileyen bir kıtlık durumundayız. Açlık bir savaş silahı olarak kullanılıyor. İsrail kıtlığı kışkırtıyor” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise Borrell’in, ‘İsrail’e saldırmayı bırakmasını’ söyledi ve “Hamas’ın suçlarına karşı meşru müdafaa hakkımızı tanıması gerekiyor” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres IPC raporu için “dehşet verici bir iddianame” değerlendirmesinde bulundu. İsrail’in Gazze’nin tüm bölgelerine tam ve sınırsız erişime izin vermesi gerektiğini söyleyen Guterres, “Bu tamamen insan yapımı bir felakettir ve rapor bunun durdurulabileceğini açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Başlangıçta Gazze’ye yardımın sadece güney sınırındaki iki kontrol noktasından girmesine izin veren İsrail, karadan daha fazla rota açtığını, denizden sevkiyata ve havadan indirmeye de izin verdiğini söylüyor.

Gazze Şeridi’ndeki 20 yıllık deniz ablukasının ardından yardım taşıyan ilk gemi geçen hafta geldi.

Yardım kuruluşları, özellikle kuzeyde hala yeterli malzemeyi geçiremediklerini ya da güvenli bir şekilde dağıtamadıklarını belirtiyor.