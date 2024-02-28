Gazzeli yetkililer: İki çocuk daha açlıktan öldü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ağır saldırıları altındaki kentte iki çocuğun daha açlıktan hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın Sağlık Bakanlığı açıklamasından aktardığına göre Şifa Hastanesi’nde bu çocuklar, yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle öldü.

Kemal Advan Hastanesinde aynı sebeplerden hayatını kaybeden dört çocuğa işaret edilen açıklamada, bu nedenler yaşamını yitiren çocukların sayısının altıya çıktığı kaydedildi.

Yardımlara engel

Uluslararası Adalet Divanı’nın 26 Ocak’ta İsrail’e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze’de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubatta Gazze’ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

BM kuruluşlarının verilerine göre, kentte 378 bin kişi felaket olarak adlandırılan beşinci seviye, 939 bin kişi de acil durum olarak bilinen dördüncü seviye açlıkla karşı karşıya.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.