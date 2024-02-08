Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ), “Gazze’de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor” açıklaması geldi.
DSÖ’nün Filistin şubesindeki X (eski adıyla Twitter) hesabında Gazze’de açlık ve hastalıklarla ilgili paylaşım yapıldı.
DSÖ’nün ana hesabından da paylaşılan söz konusu açıklamada “Gazze’de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor” dendi.
Paylaşımın devamında “Açlık, insanların hastalıklarla mücadele etme dirayetini zayıflatıyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek” ifadesi kullanıldı.
Gazzelilerin çektiği çilenin sona ermesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, acil ateşkes çağrısı yapıldı.