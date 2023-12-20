İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 20 bini aştı

Gazze’deki hükümet, İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısının 20 bini aştığını duyurdu.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.

Bir haftalık ateşkes sona erince, İsrail ordusu kenti yeniden yoğun bir şekilde bombalanmaya başlamıştı.

AA’nın haberine göre Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, savaşın başlangıcından bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısının 20 bini, yaralananların sayısının da 52 bin 600’ü geçtiğini duyurdu.

Yaşamını yitirenlerin en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200’ünün kadın olduğu belirtildi.

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70’inin kadın ve çocuklardan oluştuğu kaydedildi.