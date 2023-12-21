BM uyardı: Gazze’de 570 binden fazla kişi açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze’de 570 binden fazla kişinin ‘felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu’ uyarısında bulundu.

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Merkezi Roma’da bulunan WFP’den İsrail’in saldırısı altındaki Gazze’deki duruma ilişkin yazılı açıklama paylaştı.

AA’nın aktardığına göre açıklamada “Gazze’deki dört haneden biri şu an aşırı açlıkla karşı karşıya ve yeterli gıda, temiz su, sağlık ve sanitasyon hizmetlerine erişim sağlanmadığı takdirde kıtlık riski var” dendi.

WFP’nin Gazze’ye ilişkin son gıda güvenliği analizi raporunda, Gazze nüfusunun tamamının (yaklaşık 2,2 milyon kişi) krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğu kaydedildi.

Gazzelilerin yüzde 26’sının (576 bin 600 kişi) gıda kaynaklarını ve başa çıkma kapasitesini tükettiği ve ‘felaket düzeydeki açlıkla karşı karşıya olduğu’ vurgulandı.

Mevcut yoğun çatışma ve sınırlı insani erişim durumunun devam etmesi halinde altı ay içinde kıtlık yaşanma riski bulunduğu da bildirildi.