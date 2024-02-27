Gazze’deki ateşkesin detayları ortaya çıktı

Gazze’deki geçici ateşkesin detayları belli oldu.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Ramazan ayı boyunca Gazze’deki askeri faaliyetleri durdurmayı kabul ettiğini açıkladı.

Bunun üzerine Hamas ile İsrail arasında Fransa’nın başkenti Paris’teki varılan anlaşmanın detayları paylaşıldı.

Üst düzey bir kaynağın Reuters’a aktardığına göre anlaşmanın ilk aşaması 40 gün sürecek ve esir takası 10’a 1 oranında olacak.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre taslakta şu maddeler yer alıyor:

* Her iki taraf askeri operasyonlarını tamamen durduracak.

* Gazze üzerindeki hava keşif operasyonları günde sekiz saat süreyle durdurulacak.

* İnsani yardım kategorisi altında listelenen 40 rehine karşılığında, bir rehineye 10 mahkum oranına göre yaklaşık 400 Filistinli mahkum serbest bırakılacak.

* Kadınlar, 19 yaş altı çocuklar, 50 yaş ve üzeri yaşlılar ve hastalar da dahil olmak üzere tüm İsrailli rehineler, belirli sayıda Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacak.

* İlk aşamanın başlamasının ardından İsrail, kuvvetlerini Gazze Şeridi’ndeki yoğun nüfuslu bölgelerden uzaklaştıracak.

* Askerlik çağındaki erkekler hariç, yerinden edilmiş tüm siviller kademeli olarak kuzey Gazze’ye geri dönecek.

İnsani yardım

* Günde 500 kamyon insani yardım getirilmesine izin verilecek.

* Gazze’deki hastanelerin ve fırınların onarılması için gerekli ekipmanların girişine derhal izin verilecek ve bu amaçlar için yakıt sevkiyatının sağlanacak.

* İsrail, molozları kaldırmak ve diğer insani amaçlara yardımcı olmak için ağır makine ve teçhizatın girişini ve bunun için gerekli yakıt sevkiyatını sağlamayı kabul edecek. Hamas, bu makine ve teçhizatı İsrail’i tehdit etmek için kullanmayacağını taahhüt edecek.