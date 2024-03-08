Gazze’de havadan atılan yardımları almak için sıraya giren Filistinlilerin başına paraşütü açılmayan kutular düştü. Beş kişi hayatını kaybetti.

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Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre uçaklardan indirilen insani yardım kutularının bazılarının paraşütleri açılmadı ve yardımların inmesini bekleyen Filistinlilerin üzerine düştü.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal beş kişinin bu nedenle öldüğünü ve bazı kişilerin de yaralandığını belirtti.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 30 bin 800’e ulaşmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) çok sayıda kuruluş, kentte yüz binlerce kişinin İsrail’in ablukası nedeniyle kıtlıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çekmişti.

Ayrıca bölgedeki Sağlık Bakanlığı, açlık nedeniyle en az 15 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Durumun kötüleşmesi ve toplumsal baskının artması sonrası ABD, Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn kente havadan yardımlar ulaştırmaya başlamıştı.