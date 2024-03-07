ABD yardımlar için Gazze'de liman kuruyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Gazze sahilinde acil yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için orduya liman kurma talimatı vereceğini açıkladı.

Gazzeli çocuklar açlıkla karşı karşıya. (AA)

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 30 bini aşmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) çok sayıda kuruluş, kentte yüz binlerce kişinin İsrail’in ablukası nedeniyle kıtlıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çekmişti.

Ayrıca bölgedeki Sağlık Bakanlığı, açlık nedeniyle en az 15 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Durumun kötüleşmesi ve toplumsal baskının artması sonrası ABD, kente havadan yardımlar ulaştırmaya başlamıştı.

AA’nın haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, ABD’nin şimdi de denizden yardım ulaştırmak için harekete geçiyor.

Yetkili, Biden’ın Gazze’ye yardımların deniz yoluyla ulaştırılabilmesi için ordunun Gazze sahilinde askeri liman kurmak için talimat verdiğini söyledi.

Yetkiliye göre söz konusu askeri limanın kurulmasıyla birlikte büyük gemilerin daha yüksek miktarlarda insani yardımları Gazze’ye ulaştırabilecek.

Bu yardımlar içerisinde gıda ve suyun yanı sıra ilaçlar ve geçici konaklama ekipmanları yer alacak.