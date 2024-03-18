BM uluslararası toplumu utanmaya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Gazze’de kıtlığın kapıda olduğunu vurguladı.
Griffiths, X’teki paylaşımda Gazze’deki açlığa dikkati çekti.
Gazze’de 1 milyondan fazla insana hayat kurtaran yardımların kesildiğini ve kıtlığın kapıda olduğunu vurgulayan Griffiths, “Uluslararası toplum bunu durduramadığı için utanç içinde başını eğmelidir” dedi.
Griffiths, Gazze’ye zaman kaybetmeden acil şekilde gıda ve diğer hayati temel ihtiyaçların gönderilmesi gerektiğini kaydetti.
İsrail’in ağır saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de son zamanlarda açlıktan en az 20 çocuk ölmüştü.