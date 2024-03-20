Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre SODSN ve UZERB hisseleri 19 Nisan’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Ayrıca AKMGY hisseleri aynı dönemde kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre SODSN ve UZERB hisseleri 19 Nisan’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Ayrıca AKMGY hisseleri aynı dönemde kredili işlemlere konu edilmeyecek.
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