Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

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Investing’in aktardığına göre SODSN ve UZERB hisseleri 19 Nisan’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Ayrıca AKMGY hisseleri aynı dönemde kredili işlemlere konu edilmeyecek.