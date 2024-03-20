Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Fotoğraf: Pexels

Investing’in aktardığına göre SODSN ve UZERB hisseleri 19 Nisan’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.


Ayrıca AKMGY hisseleri aynı dönemde kredili işlemlere konu edilmeyecek.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

SON HABERLER

Brezilya’da toprak kayması: 12 ölü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kenti ve Espiritu Santo eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 12 kişi yaşamını yitirdi.